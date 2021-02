Auf der A6 bei Mannheim-Rheinau hat am Abend einem Augenzeugenbericht zufolge ein Autotransporter gebrannt. Der Lastwagen, der Mercedes-Neufahrzeuge geladen hatte, soll gegen 19.20 Uhr im hinteren Bereich in Brand geraten sein. Drei Neufahrzeuge seien beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand gestanden, fünf SUV hatte der Lastwagen insgesamt geladen. Er war von Bremen in Richtung Schweiz unterwegs.

Die A6 wurde während der Löscharbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und Mannheim/Schwetzingen voll gesperrt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Gegen 20.30 Uhr wurde der linke Fahrstreifen freigegeben.