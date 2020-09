Ein hilfsbereiter Polizist hat am Donnerstagmorgen den liegengebliebenen Wagen einer 21-Jährigen auf der A8 bei Walshausen einen Kilometer lang auf den nächstgelegenen Parkplatz geschoben. Die 21-Jährige war gegen 7.45 Uhr auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Walshausen und dem Parkplatz 'Am Kornberg' in Fahrtrichtung Pirmasens mit einem Motorschaden liegengeblieben. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei wegen eines qualmenden Autos auf der Standspur verständigt.

Die Polizeistreife traf vor Ort auf eine aufgelöste 21-Jährige, deren ein Jahr älterer Opel-Corsa mit Motorschaden auf der Autobahn liegen geblieben war. Aus Sicherheitsgründen schob ein 33-jähriger Polizeibeamter den Wagen auf der Standspur über eine Strecke von einem Kilometer zum nächstgelegenen Autobahnparkplatz 'Am Kornberg', wo er später von einem Abschleppdienst deutlich sicherer aufgeladen und abtransportiert werden konnte. Die schweißtreibende Aktion wurde von seiner Kollegin im Streifenwagen mit Blaulicht nach hinten abgesichert.