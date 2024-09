Unbekannte haben am Sonntag zwischen 16 und 18.15 Uhr im Bereich zwischen Silbersee und B9 in Bobenheim-Roxheim mit einem Stein die Scheibe eines geparkten Autos eingeworfen und aus diesem ein Mobiltelefon sowie ein Portemonnaie mit persönlichen Ausweisdokumenten gestohlen. Das Mobiltelefon konnte laut Polizei später wiedergefunden und dem Besitzer zurückgegeben werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Teil der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, zu wenden.