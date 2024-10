Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21 und 7.45 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Pkw in der Karl-Leilling-Allee eingeschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden die Täter mutmaßlich gestört, da sie anschließend nicht in das Fahrzeug einstiegen, um daraus mögliche Wertgegenstände zu stehlen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Parkplätze gezielt beobachten und kurz nach Abstellen eines Autos sofort agieren. Weite Infos zum richtigen Verhalten finden sich unter www.polizei-beratung.de.