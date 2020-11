Ein Autofahrer hat am Dienstagabend von Karlsruhe bis kurz vor Freiburg eine Schneise der Verwüstung hinter sich gezogen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, soll der 48-Jährige erst in Rheinstetten und Karlsruhe mehrere Unfälle verursacht und dann auf seiner Flucht über die A5 Richtung Süden mehrere Autos in seine Gewalt gebracht haben.

Der Algerier sei nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst gegen 18.40 Uhr im Rheinstetter Ortsteil Mörsch mit seinem SUV in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen, bei dem eine beteiligte Person leicht verletzt worden sei. Von dort sei er geflohen. Anschließend habe es in der Karlsruher Weststadt mehrere Verkersunfälle und Verkehrsgefährdungen gegeben, die dem Tatverdächtigen im Moment zugeordnet würden. In der Händelstraße, Kreuzung Kaiserallee, habe sich das Auto dann überschlagen und sei in Brand geraten.

Der Verdächte sei aus dem auf dem Dach liegenden Auto ausgestiegen und habe eine Autofahrerin mit einem Messer bedroht, um an ihr Auto zu kommen. Mit dem Auto der Frau sei er weitergfahren, habe in der Reinholt-Frank-Straße einen weiteren Unfall verursacht und sei Richtung Süden gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass er die A5 Richtung Basel nahm und unterwegs erneut den Verkehr gefährdete; möglicherweise habe er auch vesucht, auf Rastplätzen und Parkplätzen entlang der Autobahn weitere Autos in seine Gewalt zu bringen.

Bei Herbolzheim im Breisgau habe der Mann einen Lastwagen geraubt. Beim Auffahren auf die Autobahn mit dem Fahrzeug soll er ein Auto mit Schweizer Kennzeichen gerammt und ein Stück mitgeschleift haben; zwei Menschen seien dabei verletzt worden.

Bei der Anschlussstelle Riegel am Kaiserstuhl – 20 Kilometer nördlich von Freiburg – sei der Mann schließlich nach einem weiteren Unfall gegen 20.50 Uhr festgenommen worden.

Über die möglichen Motive des Mannes für sein Verhalten hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. Die Kripo Karlsruhe hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.