Der Autorenwettbewerb der Nibelungen-Festspiele geht in die Endrunde: Fünf Teilnehmer haben es ins Finale geschafft, an dessen Schluss der Hauptpreis in Höhe von 10.000 Euro steht. Diesmal ist sogar ein Beitrag aus der Metropolregion Rhein-Neckar dabei. Ausgewählt wurden die fünf Beitrage aus insgesamt 43 Einreichungen, teilt die Presseabteilung der Nibelungenfestspiele mit. Im vergangenen Oktober war Einsendeschluss für die Ideen, die sich in diesem Jahr dem Thema „Staatsräson“ widmen sollen. Eine Jury rund um Autor und Schirmherr Feridun Zaimoglu hat die fünf besten ausgewählt, darunter auch das Autorenduo „Kim Gattl“ aus der Metropolregion, das unter einem Pseudonym arbeitet. Ins Rennen gehen außerdem Beiträge aus Dresden, Hamburg, Berlin und Jena. Im Frühjahr sollen die Autoren ein sogenanntes Entwicklungsgespräch mit der Jury führen und ihre Werke diskutieren. Dann sollen die Entwürfe weiterentwickelt werden, bevor sie 2021 in einer öffentlichen Lesung präsentiert werden – und ein Gewinner gekürt wird.