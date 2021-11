In Mainz haben Richter am Mittwoch zwei Geldautomatensprenger zu acht beziehungsweise achteinhalb Jahren im Gefängnis verurteilt. Dem Urteil zufolge hat das Duo insgesamt elf Banken in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen angegriffen und einen Schaden von fast 700.000 Euro angerichtet. Die Kriminellen werden auch für drei Pfälzer Fälle aus dem August 2020 verantwortlich gemacht: Es geht um Geldautomatensprengungen in Dannstadt-Schauernheim und Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) sowie Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis).