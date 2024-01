Das Automatenkiosk in der Schustergasse hat nun doch 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Das hat Betreiber Ahmed Hussein auf Nachfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Bei der Eröffnung im November waren ihm von der Ordnungsbehörde mit Verweis auf das rheinland-pfälzische Ladenöffnungsgesetz nur kürzer Öffnungszeiten erlaubt worden. Da andere rheinland-pfälzische Städte wie Trier und Ludwigshafen Automatenkiosken jedoch erlaubten, rund um die Uhr geöffnet zu sein, lenkte auch die Stadtverwaltung im Nachgang ein. Der Rechtsvertreter Husseins habe argumentiert, dass der Zweck des Ladens ja gerade darin bestehe, dann geöffnet zu sein, wenn reguläre Läden geschlossen haben, heißt es von der Stadt. Man wolle „keinen Präzedenzfall schaffen, sondern strebt ein einheitliches Vorgehen im Vergleich mit anderen Kommunen an“, erklärt eine Sprecherin. Betreiber Hussein ist zufrieden: „Die Kunden freuen sich.“ Besonders Produkte aus Amerika liefen aktuell gut.

Abschließend geklärt ist die Angelegenheit indes noch nicht: Noch gebe es kein Gerichtsurteil dazu, wie lange Automatenkioske geöffnet sein dürfen, heißt es aus der Verwaltung. „Sollte die Rechtsprechung oder Gesetzgebung in Rheinland-Pfalz in Zukunft allerdings verwertbare Inhalte mit einer anderen Ausrichtung beschließen, würde die Stadtverwaltung dies entsprechend umsetzen. So wurde es auch dem Betreiber mitgeteilt.“