Deidesheim. Ein ehemaliger Kaugummiautomat ist wieder gefüllt: In Deidesheim können sich Passanten nun Saatgut-Kapseln statt Kaugummis ziehen. Was hinter der Aktion steckt.

Der gelbe Automat wirkt wie ein Relikt aus Kindertagen, doch statt Kaugummi gibt er in Deidesheim bienenfreundliches Saatgut aus, denn die Saison des Bienenfutterautomaten der städtischen Kita Vogelnest ist gestartet. In der Turmstraße 2a können Passanten für ein paar Münzen Kapseln mit Saatgut ziehen. „Dadurch soll die Nahrungsvielfalt für Bienen, Schmetterlinge und Co in unseren grauen Orten verbessert werden“, erklärt Uli Stepic, Betreiberin des Bienenautomaten und Leiterin der Kita.

Der Automat ist Teil eines bundesweiten Netzwerks mit mehreren hundert Standorten. Entstanden ist die Initiative 2019 aus einer Idee des Dortmunder Handwerksmeisters Sebastian Everding und der Aktion „Lass deinen Ort aufblühen!“ des Frankfurter Bildungsprojekts Bienenretter. „Damit versuche ich, die Welt ein bisschen lustiger und gleichzeitig etwas ökologisch Sinnvolles zu machen“, sagt Everding laut Mitteilung.

Nach den Wintermonaten werden die Automaten nun wieder befüllt, passend zum Pflanz-eine-Blume-Tag am 12. März. „In unserem Automaten bieten wir zwei Blühmischungen an, die für Garten und Balkon geeignet sind, denn jeder Quadratmeter zählt“, erklärt Stepic. Außerdem gibt es ein Mehrwegsystem mit Pfand-Box für leere Kapseln.

Infos

Unter bienenautomat.de und bienenretter.com/bienenautomat.