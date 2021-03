Wegen Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln hat die Polizei in Homburg laut eigener Mitteilung am Freitagmorgen einen Autokorso von Schülern durch die Homburger Innenstadt gestoppt. Das Geschehen sei der Polizei um 10.33 Uhr gemeldet worden; in der Oberen und Unteren Allee seien eine „Vielzahl“ von Autos im Konvoi unterwegs gewesen, so die Polizei. Das Verhalten der Insassen sei „nicht der Verkehrssicherheit angepasst“ gewesen.

Gefeiert worden sei der letzte Schultag vor den Abiturprüfungen. Acht Autos konnte die Polizei kontrollieren. Bei allen seien Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt worden, da zu viele Insassen aus verschiedenen Haushalten darin gesessen seien. Auf die Schüler kämen nun Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten zu, erläutert die Polizei.