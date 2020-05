Musikalische Darbietungen in Form von „Autokonzerten“ sind erlaubt. Das hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium auf Anfrage der Wörther Landtagsabgeordneten Katrin Rehak-Nitsche (SPD) mitgeteilt. Zuvor hatte die Kreisverwaltung Germersheim mehrere musikalische Darbietungen von Musikvereinen aufgrund der Corona-Landesverordnung untersagt.

Gegen diese Entscheidung der Kreisverwaltung hatte sich der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) gewehrt. Die Stadtverwaltung erachtete diese Darbietungen als zulässig, da sie den Filmvorführungen im Autokino ähnelten. Die Landtagsabgeordnete Rehak-Nitsche bat daher das Gesundheitsministerium in Mainz um Klärung.

Aus der Antwort gehe hervor, „dass zwar grundsätzlich alle Veranstaltungen laut Corona-Bekämpfungsverordnung untersagt sind.“ Gleichzeitig müssten die Grundrechte ebenso berücksichtigt werden wie der Sinn und Zweck der Verordnung“, heißt es in einer Pressemitteilung von Rehak-Nitsche. In der Verordnung gehe es darum, den Kontakt zwischen Personen zu reduzieren und so die Infektionswahrscheinlichkeit zu vermindern.

Sei also gewährleistet, dass Menschen physisch nicht aufeinandertreffen, weil sie zum Beispiel in ihren Autos oder auf ihren Balkonen verweilen, so seien diese Formate von der Verordnung nicht erfasst. Untersagt werden könnten die entsprechenden Initiativen nur , wenn das tatsächlich aus Gründen des Infektionsschutzes notwendig und geboten erscheint. „Eine pauschale Untersagung ist nicht zulässig“, schreibt Rehak-Nitsche.