Gebaggert wurde auf dem Gelände rund um das Autohaus Weis zwar immer noch nicht, aber hinter den Kulissen hat sich einiges getan. Das Bauprojekt Albersweiler entwickelt sich immer mehr zu einer filmreifen Geschichte. Und gibt einen Einblick, welches Geschachere im Bausektor so vonstatten geht. Was aus dem einstigen Gated-Community-Projekt geworden ist und was ein Gerichtsprozess und ein Insolvenzverfahren damit zu tun haben, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.