Mit dem nächsten Jahr geht das alteingesessene Neustadter Autohaus an einen neuen Beisitzer über. Für die sieben Standorte und ihre Mitarbeiter soll alles beim Alten bleiben.

Von Anke Herbert

Mit der Übernahme der Autohaus Falter GmbH durch die Schweizer Kestenholz-Gruppe und dem teilweisen Verkauf der sieben Standorte soll sich nichts für die 400 in der Pfalz, Rheinhessen und Baden beschäftigten Mitarbeiter ändern. Das hat Falter-Geschäftsführer Jürgen Schollmeier gegenüber der RHEINPFALZ erklärt. Beide Firmengruppen sind auf die Marke Mercedes-Benz spezialisiert. Die Übernahme war am Mittwoch bekannt geworden.

1961 gegründet

Das Autohaus Falter wurde 1961 in Neustadt gegründet und 1998 an den heutigen Eigentümer Jürgen Schollmeier (65) verkauft. Als zweiter geschäftsführender Gesellschafter stieg Mitte 2000 Holger Krimmel (58) ein. Neben seinem Hauptsitz in Neustadt hat Falter Niederlassungen in Grünstadt, Bad Dürkheim und Worms mit insgesamt 250 Beschäftigten sowie in Wiesloch, Schwetzingen und Hockenheim mit insgesamt 150 Mitarbeitern. Ihren Jahresumsatz 2022 beziffert die Falter-Gruppe mit etwa 140 Millionen Euro.

Im Januar Wechsel

Bereits im Januar will Schollmeier ausscheiden, neuer Geschäftsführer neben Holger Krimmel wird Thomas Kestenholz. Mit dem Verkauf wolle die Falter Gruppe die Zukunft ihrer Mitarbeiter sicher, erklärte Schollmeier. Dafür sei angesichts des Umbruchs in der Automobilbranche eine gewisse Firmengröße notwendig. Als klar gewesen sei, dass die Falter-Gruppe nicht weiter selbst expandieren wollte, sei ein Unternehmen gesucht worden, „das zu uns passt“.

