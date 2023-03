Wenn Mädchen töten: Ein Kinderpsychiater erklärt, was in jungen Straftätern vorgeht

Der gewaltsame Tod einer Zwölfjährigen erschüttert die Republik. Was passiert mit jungen Menschen, die anderen das Leben nehmen? Der Kinderpsychiater Wolfgang Weissbeck vom Pfalzklinikum in Klingenmünster beschreibt im Gespräch mit Andreas Schlick, was nach einer solchen Tat passiert. Und warnt vor falschen Mythen. Zum Artikel

Freudenberg sucht nach Luises Tod wieder Weg zu Normalität

Fast eine Woche ist der gewaltsame Tod der 12-jährigen Luise aus Freudenberg nun her. Doch viele Fragen der trauernden Menschen nach dem Hintergrund der Tat werden wohl unbeantwortet bleiben. Zum Artikel

Bluttat-Prozess: Ex-Partnerin des Angeklagten sagt unter Tränen aus

Im Prozess gegen einen Mann aus Somalia, der am 18. Oktober in Oggersheim zwei Männer erstochen und einen weiteren Mann lebensgefährlich verletzt haben soll, hat das Landgericht Frankenthal am Mittwoch neun Stunden lang die ehemalige Lebensgefährtin des Angeklagten vernommen. Zum Artikel

Pfälzer Winzer durch Kostensteigerungen in Bedrängnis

Die Weinbranche wird von den steigenden Kosten und Lieferengpässen geplagt. Es ist viel schwerer für die Erzeuger geworden, verlässliche Kalkulationen zu erstellen. Dabei sind bei Energie, Sortenwahl oder auch den Verpackungsformen neue Wege und alternative Konzepte möglich. Zum Artikel

Klinikum Annweiler wird geschlossen: So geht’s weiter

Das Ende des Klinikums Annweiler naht. Wie geht es jetzt für Patienten und Mitarbeiter weiter? Zum Artikel

Warnstreiks in der Pfalz möglich

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Verdi alle Beschäftigten in der Pfalz für kommende Woche zu ganztägigen Warnstreiks auf. Zum Artikel

Erlebnistag „Autofreies Lautertal“ kommt in diesem Jahr zurück

Fahrradfahrer, Skater und E-Scooter-Fahrer haben die B270 im Sommer einen ganzen Tag lang für sich alleine. Im August soll es wieder ein „Autofreies Lautertal“ geben – das erste seit langer Zeit. Zum Artikel

Südpfälzerin verlässt „Bachelor“ bereits in der dritten Folge: Das ist der Grund

Der Traum ist aus. Schon in der dritten Folge hat Lisa Roth aus Annweiler die aktuelle „Bachelor“-Staffel verlassen. Uns verrät sie den traurigen Grund und ob sich nun Pfälzer Männer wieder Hoffnungen machen können. Zum Artikel

Im Stil von Manuel Andrack durch den Pfälzerwald wandern

Der Pfälzerwald ist ein Paradies für Wanderer. Außergewöhnlich ist dabei nicht zuletzt, dass dank des relativ guten Bahnangebots schöne Streckenwanderungen möglich sind. Dieser Faktor wird durch das künftige 49-Euro-Ticket noch wichtiger werden. Deutschlands wohl bekanntester Fan solcher Streckenwanderungen ist Manuel Andrack. Zum Artikel

Blick aufs Handy: Auto überschlägt sich auf A65

Weil ein 32 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend auf der A65 mit seinem Handy beschäftigt war und nicht auf den Verkehr achtete, hat er einen schweren Unfall verursacht – der noch einen weiteren Crash nach sich zog. Zum Artikel

Nach Hamburger Amoktat: Kommen schärfere Regeln für den Waffenbesitz?

Der spätere Täter von Hamburg durfte trotz eines Hinweises auf psychische Probleme seine legal erworbene Pistole behalten. Das hat wieder die Debatte über das Waffenrecht angeheizt. Eine Gesetzesverschärfung war bereits auf dem Weg. Was derzeit gilt und künftig vorgesehen ist. Zum Artikel

Bild-„Zeitung“: Gesamte Chefredaktion gefeuert

Der Medienkonzern Axel Springer ordnet die Chefredaktion der „Bild“ neu. Alle drei bisherigen leitenden Redakteure müssen mit sofortiger Wirkung gehen. Zum Artikel

Inhaftierte Richterin aus „Reichsbürger“-Szene des Dienstes enthoben

Die bei einer Großrazzia gegen die „Reichsbürger“-Szene inhaftierte Berliner Juristin Birgit Malsack-Winkemann darf vorerst nicht weiter als Richterin tätig sein. Geld bekommt sie aber weiterhin. Zum Artikel

Die Zinsen steigen – Was das für Verbraucher bedeutet

Lange mussten Sparer darben, nun sind die Zinsen wieder da. Am Donnerstag erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Euroraum erneut kräftig um 0,50 Prozentpunkte. Steigende Zinsen haben jedoch auch Schattenseiten. Zum Artikel