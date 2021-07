Eine 18-jährige Autofahrerin ist laut Polizei auf der L507 zwischen Burweiler und Hainfeld am Freitag gegen 16.30 Uhr gegen einen Baum geprallt und wie durch ein Wunder nur leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilt, sei die Frau aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, gegen den Baum geprallt und blieb mit ihrem Wagen im Grünstreifen stehen. Die Wucht des Aufpralls sei so stark gewesen, dass der Baumstamm gebrochen ist. Die Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.