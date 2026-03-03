Bei einem Unfall am Montag gegen 16.55 Uhr in der Frankenthaler Straße in Heßheim ist ein 83-jähriger Radfahrer verletzt worden. Laut Polizei war eine 58-jährige Pkw-Fahrerin in der Gewerbestraße in Richtung Frankenthaler Straße unterwegs, als sie an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers missachtete. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 83-Jährige und klagte über Schmerzen im Hüft- und Beinbereich. Der leichtverletzte Fahrradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt, an dem Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.