Eine 54-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend bei erhöhtem Verkehrsaufkommen vorsätzlich falsch in den Kreisverkehr am Maximiliancenter gefahren. Laut Polizei wollte die Frau somit schneller auf den Großraumparkplatz des Einkaufscenters gelangen. Dabei übersah sie einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Transporter. Es kam zum Frontalzusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft telefoniert. Eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis der Autofahrerin wurde bejaht.