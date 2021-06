Eine Autofahrerin hat am Montagnachmittag einen vierjährigen Jungen angefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhrt der Junge mit seinem Tretroller auf dem Gehweg am Synagogenplatz. Eine 57-jährige Autofahrerin, die vom Luitpoldplatz kam, streifte laut Zeugenaussagen den Lenker des Rollers. Der Vierjährige konnte sich nicht mehr halten und fiel zu Boden. Da er über Schmerzen im Rücken klagte, wurde ein Krankenwagen gerufen. Bei einer Untersuchung wurden nach Polizeiangaben keine ernsthaften Verletzungen festgestellt.