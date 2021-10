Eine 19-jährige Neustadterin hatte am Freitag gegen 23.30 Uhr sehr viel Glück, wie die Polizei schreibt. Die Autofahrerin hatte in der Kurve etwa in Höhe der Fronmühle die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie die Beamten berichten. Sie überschlug sich mehrfach und blieb anschließend im Grünstreifen neben der Straße liegen. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Wagen befreien. Sie war nicht schwer verletzt und wurde jedoch zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die L 530 für circa zwei Stunden gesperrt.