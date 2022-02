Ein 65-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen auf der Landstraße bei Großfischlingen versucht, eine 40-jährige Autofahrerin von der Straße zu drängen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann die Frau am Ortsausgang Richtung Venningen überholt, obwohl ihm ein weißes Fahrzeug entgegenkam und es hierbei fast zu einem Zusammenstoß kam. Er versuchte anschließend, die Frau auszubremsen. Als die 42-Jährige ihn überholen wollte, beschleunigte der 65-Jährige und versuchte, die Frau von der Fahrbahn abzubringen. Gegen den Mittsechziger wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise könnte insbesondere der Fahrer des weißen Wagens sein. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefon 06323 9550 entgegen.