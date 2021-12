Weil er einem Radfahrer ausgewichen ist, verlor ein Autofahrer am Heiligabend gegen 16.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Baum. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer auf der K6 vom Forsthaus Heldenstein kommend in Richtung Edenkoben unterwegs, als ihm in der Dämmerung ein unbeleuchteter Radfahrer in einer Rechtskurve auf der falschen Fahrbahnseite entgegenkam. Der Radler setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verunfallten Autofahrer zu kümmern. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich nach einigen Minuten aus seinem völlig zerstörten Fahrzeug befreien. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.