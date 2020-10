In Kirrweiler (Kreis Südliche Weinstraße) hat am späten Sonntagabend um 22.43 Uhr eine Regionalbahn an einem Bahnübergang ein Auto gerammt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Autofahrer versucht, die Gleise trotz geschlossener Schranken zu überqueren. Dabei wurde sein Wagen im Frontbereich von der Bahn erfassst. Der 65-Jährige blieb ebenso wie die Fahrgäste unverletzt. Die Strecke Landau-Neustadt war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Unfallverursacher muss sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.