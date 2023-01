In Mannheim ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Brückenpfeiler in der Sudetenstraße geprallt. Nach RHEINPFALZ-Informationen befreite die Feuerwehr den in dem Wrack eingeklemmten Fahrer. Er erlag allerdings noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.