Am Sonntagnachmittag hat eine Regionalbahn an einem Bahnübergang in Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) ein Auto erfasst. Nach RHEINPFALZ-Informationen kam dabei der Autofahrer ums Leben. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bahnstrecke zwischen Landau und Neustadt ist gesperrt. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Wir berichten weiter.

#RB51/#RB53/#RE6

Unfall an einem Bahnübergang zw. #Landau #Neustadt.

Zur Zeit sind keine Zugfahrten möglich.

In der Folge kommt es zu Verspätungen & Teilausfällen.

Ersatzverkehr ist in Planung.

Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor Abfahrt des Zuges.

Update folgt. — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) May 8, 2022