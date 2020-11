Ein Autofahrer soll am Dienstagabend im Karlsruher Stadtgebiet eine ganze Serie von Unfällen verursacht haben. Nahe der Kreuzung Kaiserallee/Händelstraße überschlug sich ein Auto. Bilder zeigen den Wagen auf dem Dach liegend, laut einem Zeugen soll das Wrack auch gebrannt haben. Was davor und danach geschah, ist noch unklar. Der Fahrer des Wagens soll bereits zuvor mehrere Unfälle verursacht haben und nach dem Überschlag aus dem Wrack geklettert, in ein weiteres Auto eingestiegen und geflohen sein. Auf seiner Flucht soll er ein weiteres Auto gerammt haben.

Wir berichten weiter.