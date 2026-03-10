Römerberg Autofahrer schläft betrunken am Bahnübergang ein
Offenbar beim Warten am Bahnübergang eingeschlafen ist ein Autofahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag in Römerberg. Wie die Polizei berichtet, trafen Beamte den 64-Jährigen in seinem Wagen schlafend an – und das Auto stand an der Haltelinie des Bahnübergangs in der Dudenhofener Straße im Römerberger Teilort Berghausen. Bei der fälligen Kontrolle hätten die Polizisten Alkohol gerochen; ein Schnelltest habe 2,02 Promille angezeigt. Gegen den Mann sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er zuvor mit dem Auto gefahren sei.