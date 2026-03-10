Offenbar beim Warten am Bahnübergang eingeschlafen ist ein Autofahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag in Römerberg. Wie die Polizei berichtet, trafen Beamte den 64-Jährigen in seinem Wagen schlafend an – und das Auto stand an der Haltelinie des Bahnübergangs in der Dudenhofener Straße im Römerberger Teilort Berghausen. Bei der fälligen Kontrolle hätten die Polizisten Alkohol gerochen; ein Schnelltest habe 2,02 Promille angezeigt. Gegen den Mann sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er zuvor mit dem Auto gefahren sei.