Eine ungewöhnliche Begegnung mit einem seltenen Tier auf der Straße hat ein Autofahrer in Stadthagen (Niedersachsen) gemacht. Laut Polizei rief der Mann in der Nacht zu Montag bei den Beamten an und teilte ihnen mit, er habe eine „riesen Krabbe“ überrollt. Sie würde aber noch leben, ihr fehle lediglich ein Bein. Die Beamten glaubten zunächst an einen schlechten Scherz, überprüften den Sachverhalt jedoch, heißt es im Pressebericht. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war das Tier bereits tot. Es handelte sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine chinesische Wollhandkrabbe, die im Durchmesser 30 Zentimeter groß ist. Ein solches Tier sei bei der Polizei Stadthagen bislang noch nicht in Erscheinung getreten.