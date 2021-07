Unter Alkohol- und wohl auch Betäubungsmitteleinfluss ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Autofahrer mit seinem Volvo in den Römerkreisel in Eisenberg gerast und hat diesen schwer zerstört. Darüber berichtet die Polizei. Der verletzte Fahrer ergriff noch die Flucht, sodass er mithilfe einer Wärmebilddrohne der Feuerwehr Winnweiler aufgespürt werden musste.

Ins Gebüsch geflüchtet

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Eisenberg, Andreas Brauer, schildert die Vorgänge wie folgt: „Heute Nacht wurden wird um 3.21 Uhr alarmiert. Ein Auto besetzt mit einem Fahrer war von der B47 aus Richtung Eisenberg kommend durch den Kreisel ,geflogen’, hatte eine Säule des Römerbauwerks ,umgemäht’ und eine weitere angebrochen.“ Der Wagen des Unfallverursachers kam demnach auf der anderen Seite des Kreisels vor der Kläranlage zum Stehen. Als die Rettungskräfte eintrafen, flüchtete der verletzte Fahrer laut Zeugen „taumelnd“ ins Gebüsch in Richtung Ebertsheim. Nachdem mehrere Trupps mit einer Wärmebildkamera und Polizeibegleitung die Strecke nach Ebertsheim abgelaufen und das angrenzende Gestrüpp ohne Erfolg kontrolliert hatten, sei die fliegende Drohne aus Winnweiler hinzugezogen (ein Fahrzeug mit vier Einsatzkräften) worden. Mit dieser habe die Feuerwehr die flüchtige Person schnell lokalisieren können. Über Funk wurden Polizeikräfte zu der Stelle dirigiert, wo sich der Flüchtige aufhielt. Der verletzte Fahrer wurde schließlich dem Rettungsdienst übergeben und vom Notarzt versorgt. Außerdem wurde auch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bauwerk muss gestützt werden

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und Aufnahme der Betriebsstoffe wurde der Kreisel bis 5.30 Uhr halbseitig gesperrt. Die Feuerwehren Eisenberg und Kerzenheim waren mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften neben Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Am frühen Morgen mussten die Wehrleute außerdem das römische Bauwerk noch einmal abstützen. Für die Wehrleute in der Region sind solche Einsätze derzeit besonders belastend, da Teile der Feuerwehr im Katastrophengebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz unterwegs sind.