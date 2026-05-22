Eine 51 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Mußbacher Landstraße bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei war die Frau in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein 35-jähriger Audi-Fahrer , der von einem Grundstück auf die Straße fuhr, der Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Zweiradfahrerin leicht verletzt wurde. Der verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur Behandlung ins Krankenhaus.