Einer Polizeistreife ist am Dienstagabend in der Germersheimer Straße in Schwegenheim ein Auto mit auffällig hellen Scheinwerfern entgegengekommen. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben bei der Kontrolle fest, dass der Fahrer das Abblendlicht verbotenerweise manipuliert hatte. Dadurch war die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen. Den Mann erwartet ein Bußgeld.