Ein 40-jähriger Autofahrer wurde am Freitagabend in Ludwigshafen mit einem Promillewert von 4,78 erwischt. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann beim Fahren durch Schlangenlinien in der Innenstadt auf. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er musste für eine Blutprobe mit auf die Polizeiwache. So schnell darf der Mann laut der Polizei kein Fahrzeug mehr bedienen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.