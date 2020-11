Die Polizei hat am Samstag um kurz nach 1 Uhr in der Wredestraße in Ludwigshafen einen 21-jährigen Autofahrer mit Drogen erwischt. Wie die Beamten weiter berichten, waren ihnen drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Frankenthaler aufgefallen. Der Vortest sei positiv auf Cannabis ausgefallen. Der Mann habe zugegeben, vor einigen Tagen Drogen genommen zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.