Die Polizei sucht nach einer Kollision auf der B39 am Donnerstagabend gegen 18 Uhr Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, war ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Transporter auf der B39 von Dudenhofen nach Speyer unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Autofahrer mit einem Anhänger, der sich laut Polizei mutmaßlich an der gefahrenen Geschwindigkeit des Transporters störte und deshalb dicht auffuhr und hupte. Als der Transporterfahrer den rechten Fahrstreifen nutzte, um auf die B9 Richtung Germersheim zu fahren, fuhr der Autofahrer mit seinem Anhänger auf den Fahrstreifen links neben ihm, lenkte aus unbekannten Gründen nach rechts und rammte den Transporter seitlich. Beide Fahrzeuge kamen an der Ampelkreuzung auf der B39 zum Stehen.

Der Polizeimitteilung zufolge ging der Transporterfahrer daraufhin auf das Auto seines Konkurrenten zu. Dieser fuhr allerdings los, woraufhin sich der Transporterfahrer an dessen Außenspiegel festhielt und diesen aus der Halterung riss. Der Autofahrer fuhr auf die B9 in Richtung Ludwigshafen, der Transporterfahrer folgte ihm. Sie trafen sich auf dem Standstreifen auf der B9 wieder, wo der Transporterfahrer Fotos machte. Der Autofahrer fuhr laut Polizei aber erneut davon, „ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen“. Der Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei erfuhr nach eigenen Angaben erst eine halbe Stunde nach dem Geschehen von dem Vorfall und hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Beamten suchen Augenzeugen, um das Geschehen objektiv rekonstruieren zu können und bitten um Hinweise unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.