Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend gegen 18.15 Uhr auf der L530 zwischen Ludwigshafen-Maudach und Mutterstadt mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 20-jährige Fahrer des Autos von der B9 ab und wollte nach links Richtung Mutterstadt auf die L530 auffahren. Dabei übersah er den Motorradfahrer. Bei der Kollision stürzte dieser und zog sich mehrere Brüche an Hand und Arm zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro.