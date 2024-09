Die Polizei kann sich auch nicht erklären, wie ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Landkeis Kusel am Donnerstagmorgen mit seinem Fahrzeug im Triefenbach landen konnte. Der Mann ist jedenfalls nach dem Unfall geflüchtet und war von den Beamten noch nicht aufzufinden. Laut Zeugenaussagen war er auf der Kreisstraße 36 in Richtung Böbingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte anschließend über 100 Meter über eine Weide, bis sein Fahrzeug in dem Bach zum Stehen kam. Der Fahrer befreite sich aus seinem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden und musste daher abgeschleppt werden. Die Feuerwehr überprüfte, ob der Triefenbach durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.