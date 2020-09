Ein 45-jähriger Volvofahrer ist am Freitagnachmittag in Karlsruhe auf der Karlsbader Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Gebäude geprallt. Die Polizei geht von gesundheitlichen Problemen, einem „internistischen Notfall“, als Unfallursache aus. An den Folgen dieses Notfalls sei der Mann noch am Unfallort gestorben. Verkehrsteilnehmer hatten vor Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe geleistet. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.