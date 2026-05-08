Einen Unfall mit rechtlichen Folgen für beide Beteiligte hat es am späten Donnerstagabend in der Neckarstadt-West in Mannheim gegeben. Wie die Polizei berichtet, rammte ein 55 Jahre alter Autofahrer mit seinem Range Rover eine 37-jährige Radfahrerin, als er von der Dammstraße nach links in die Lutherstraße einbiegen wollte und ihm die Frau auf der Dammstraße entgegenkam, also Vorfahrt hatte.

Die Frau habe sich bei dem Sturz leicht verletzt und habe ins Krankenhaus gemusst. Der Mann sei zunächst davongefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern, so die Polizei. Kurz darauf hielt ihn eine Streife auf der Käfertaler Straße an. Bei der Kontrolle habe sich dann gezeigt, dass der Autofahrer Alkohol im Blut hatte. Ein Atemtest habe 1 Promille gezeigt.

Gegen den Mann werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht ermittelt, hieß es in der Mitteilung. An den beiden Fahrzeugen sei zusammen ein Schaden von rund 21.000 Euro entstanden. Auch die Radfahrerin hat Ärger – sie war der Polizei zufolge bei dem Unfall ohne Licht unterwegs.