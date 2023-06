Gerolsheim. Ein Autofahrer hat in betrunkenem Zustand am späten Donnerstagabend mehrere Schäden am Gerolsheimer Ortseingang verursacht. Eine Grundstücksbegrenzung brachte das Fahrzeug schließlich zum Stehen.

Nach Angaben der Polizei ist der 50-jährige Fahrer eines Volkswagens gegen 22 Uhr von Heßheim kommend nach Gerolsheim unterwegs gewesen. Am Gerolsheimer Ortseingang sei er dann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen, habe dabei mehrere Verkehrszeichen umgefahren – unter anderem eine Geschwindigkeitsmessanzeige, einen Stromverteiler und eine Straßenlaterne –, habe daraufhin eine Grundstücksmauer touchiert und sei an einem Zaun zum Stehen gekommen.

Die Polizisten haben bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille gemessen und ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Sprecherin der Polizei hat auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, dass neben der Betrunkenheit des 50-Jährigen wohl eine zu hohe Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt hat. Gerüchte, der Fahrer sei mit mehr als 140 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, konnte die Sprecherin am Freitag nicht bestätigen. Gegen den Mann, der bei dem Unfall unverletzt geblieben ist, wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Schadenshöhe beläuft sich Schätzungen der Polizei zufolge auf etwa 36.000 Euro.