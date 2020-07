Mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 47-jähriger Autofahrer nach einem Autounfall am Mittwochmorgen auf der A6 zwischen Grünstadt und Frankenthal auf Höhe des sogenannten Laumersheimer Stichs. Wie die Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim am Mittwoch mitteilten, kam der Fahrer auf dem Weg in Richtung Mannheim gegen 8.30 Uhr zunächst von der nassen Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit der Leitplanke. Sein Wagen wurde zurück in Richtung Fahrbahnmitte geschleudert und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stillstand. Laut Pressemitteilung war der Fahrer mit einer „den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit“ unterwegs. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der linke Fahrstreifen in Richtung Mannheim wurde bis 10.45 gesperrt, damit der Abschleppdienst den Wagen wegräumen konnte. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 18.000 Euro.

Zweiter Unfall im Rückstau passiert

Durch eine kurze Vollsperrung der Fahrbahn während des Abschleppens kam es laut den Beamten schließlich zu einem „erheblichen Rückstau“ mit einer Länge von rund fünf Kilometern. Dort kam es auch zu einem Folgeunfall: Als ein 28-jähriger Kleintransporterfahrer abbremsen musste, fuhr ihm ein 39-jähriger Pkw-Fahrer hinten auf, weil er keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten hatte. Die Männer blieben unverletzt, der Schaden an den Autos beläuft sich auf rund 500 Euro.