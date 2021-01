Ein 18-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Germersheim Spaziergänger mit seinen riskanten Fahrmanövern gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der junge Mann gegen 0.30 Uhr versucht, mit seinem 240 PS starken Audi Q7 die Zeppelinstraße in Schlangenlinien entlang zu driften. Da die Straße dafür zu schmal war, musste der 18-Jährige mit dem 2,4 Tonnen schweren SUV auch den Bürgersteig in Anspruch nehmen. Dort gefährdete er mit seinem Fahrmanöver ein Paar, das dort entlang ging. Die Spaziergänger konnten das Kennzeichen ablesen und die Polizei verständigen. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Fahrer mitsamt seinem Wagen kurze Zeit später in Germersheim kontrolliert werden. Gegen den 18-Jährigen wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm droht zudem der Entzug des Führerscheins.

Weitere Meldungen über driftende Fahrzeuge

Laut Polizei gingen in der Nacht zum Sonntag zudem weitere Meldungen über driftende Fahrzeuge auf schneebedeckten Fahrbahnen in Germersheim, Westheim und Lustadt ein. Einem 37-jährigen Autofahrer aus Hessen wurde in Lustadt zudem die Weiterfahrt untersagt, weil er noch Sommerreifen montiert hatte.