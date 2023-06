Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen im Mainzer Stadtteil Bretzenheim gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr ein 69-Jähriger auf der Haifa-Allee in Richtung Marienborner Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Fahrer mit seinem Wagen mit insgesamt vier weiteren Fahrzeugen. Erste Ermittlungen deuten laut Polizei daraufhin, dass der Mann eine rote Ampel überfahren hat. Ob der Unfall eine medizinische Ursache haben könnte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der 69-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Polizei sperrte die Kreuzung für zwei Stunden ab – vier am Unfall beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Hinweise zu dem Unfall können bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 654310 oder per E-Mail (pimainz3@polizei.rlp.de ) gegeben werden.