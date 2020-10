Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr hat ein Autofahrer eine Straßenbahn übersehen. Beim Vorfall in der Mannheimer Straße in der Nähe des Bahnhofs ist der Autofahrer laut Polizei leicht verletzt worden. Medizinische Hilfe brauchte der 27-Jährige allerdings nicht. Der Citroën-Fahrer war parallel zur Straßenbahn unterwegs, bevor er beim Rechtsabbiegen mit dem Bahn kollidierte. Straßenbahn und Auto waren beschädigt, aber noch fahrbereit. Die Straßenbahninsassen waren beim Eintreffen der Streife bereits ausgestiegen und gegangen. Laut der Bahnführerin wurde von diesen niemand verletzt.