Am Autobahnkreuz Mutterstadt stehen ab Montag, 13. März, Sanierungsarbeiten der Fahrbahn an. Betroffen sind nach Angaben der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Abfahrten auf die A65 in Fahrtrichtung Neustadt sowie die Abfahrt in Fahrtrichtung A61/Pfalzmarkt. Dafür sind teilweise nächtliche Sperrungen nötig.

Grund für die Arbeiten, die bis Samstag, 18. März, dauern sollen, seien erhebliche Schäden in der Fahrbahn. Laut Autobahn GmbH müssen die beiden betroffenen Abfahrten in den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch jeweils zwischen 20 und 6 Uhr voll gesperrt werden. Denn um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, wird in den Abend- und Nachtstunden gearbeitet. Sollte die Witterung zu schlecht sein, würden sich die Nachteinsätze jeweils um einen Tag oder zwei Tage verschieben. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Schifferstadt: „Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen.“