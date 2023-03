Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei. Als ein 64-jähriger Autofahrer am Montag gegen 18.15 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war, vernahm er einen lauten Knall, als er die Autobahnbrücke in Höhe Edenkoben passierte. Dies teilt die Polizei mit. Als der Mann anhielt, stellte er fest, dass das Panoramadach seines Fahrzeugs völlig beschädigt war. Die Polizei geht davon aus, dass jemand etwas – vermutlich einen Steinen – auf das fahrende Auto geworfen hat. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.