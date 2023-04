Es riecht wie in einem Hühnerstall, auf dem Boden sind Vogelkot und mehrere tote Tauben zu sehen: Derzeit wird unterhalb der Autobahnbrücke in Grünstadt gearbeitet – die östliche Wand wird von Vogeldreck gesäubert. Zudem soll oben auf der Mauer ein neuer Schutz montiert werden, der verhindert, dass es sich die Vögel unter der Brücke gemütlich machen. Für die Autofahrer bedeutet das eine Einschränkung und im Berufsverkehr auch Rückstaus bis in die Kirchheimer Straße: Denn der Bypass am Ortsausgang Grünstadt ist gesperrt, alle Fahrzeuge, die auf die A 6 in Richtung Mannheim wollen, müssen den Autobahn-Kreisel benutzen. Auch auf der Gegenseite ist die Spur verengt, damit die Arbeiter sicher schaffen können. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, sollen die Arbeiten bis 29. April andauern.