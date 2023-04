Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt Sanierungsarbeiten an den Fahrbahnflächen der A65 im Bereich zwischen den Anschlussstellen (AS) Neustadt Weinstraße-Süd und Edenkoben durch. Hierzu muss die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab der AS Edenkoben von Dienstag, 4. April, etwa 18 Uhr, bis Mittwoch, 5. April, etwa 6 Uhr, gesperrt werden, teilt die Niederlassung mit. Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten muss in der Nacht von Mittwoch, 5. April, 18 Uhr, auf Donnerstag, 6. April, etwa 6 Uhr, die A65 zeitweise jeweils ab einer der beiden Anschlussstellen in Fahrtrichtung Karlsruhe beziehungsweise Ludwigshafen gesperrt werden. Zunächst die AS Neustadt Weinstraße-Süd in Richtung Karlsruhe bis Donnerstag, 0 Uhr. Anschließend die AS Edenkoben in Richtung Ludwigshafen bis Donnerstag, 6 Uhr. Der Verkehr wird über die ausgeschilderte Umleitung umgeleitet.