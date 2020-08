[Aktualisiert 20.25 Uhr] Auf der A65 bei Neustadt ist es am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die A65 war deshalb zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord bis circa 19.15 Uhr voll gesperrt. Die linke Fahrspur wurde dann wieder freigegeben. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein Fiat-Fahrer, bei dem noch zwei weitere Menschen mitfuhren, wollte von der rechten Spur auf die linke wechseln und übersah dabei einen VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Fiat nach rechts von der Fahrbahn geschleudert wurde und auf dem Dach zum Stehen kam. Die drei Fahrzeuginsassen mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie sind dabei leicht verletzt worden und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW Golf wurde durch den Aufprall ebenfalls verletzt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Neustadt und Lachen-Speyerdorf, mehrere Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber, sowie drei Funkstreifenwagen der Polizei.