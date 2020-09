Ein Autounfall in Haßloch ist für einen jungen Mann am Sonntag glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei berichtet, war der 18-jährige Autofahrer mit seinem Opel Corsa am frühen Abend in der Böhler Straße unterwegs, als sein Wagen an den Randstein prallte. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Laut Polizei konnte sich der junge Mann selbst aus dem Wagen befreien. Er blieb unverletzt. Die Beamten vermuten als Unfallursache, dass der Fahranfänger zu schnell unterwegs war. In der Böhler Straße ist laut Polizeibericht Tempo 30 erlaubt. Da der Corsa nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Polizei wird die Führerscheinstelle informieren.