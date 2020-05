Die brutale Tat auf offener Straße schockierte Limburg und darüber hinaus: Eine Frau wird im vergangenen Oktober von einem Auto angefahren und dann mit einer Axt und einem Beil attackiert. Die 31-Jährige stirbt und hinterlässt zwei Kinder. Der Täter soll ihr Ehemann sein – der nun von Dienstag an (12. Mai) vor dem Landgericht Limburg unter anderem wegen heimtückischen und aus niedrigen Beweggründen begangenen Mordes steht. Die Staatsanwaltschaft sieht in der zuvor erfolgten Trennung des Paares ein Motiv für die brutale Attacke.

Privatdetektiv ermittelte Aufenthaltsort der Frau

Zur Tatzeit wohnte die 31-Jährige mit den beiden Kindern in einem Limburger Frauenhaus. Zuvor hatte die Familie in Rheinland-Pfalz gelebt. Um den Aufenthaltsort seiner Frau herauszubekommen, engagierte der Angeklagte nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Privatdetektiv. Mit einem PS-starken Auto soll er dann das Opfer angefahren haben – er habe seinen Wagen auf fast 90 Stundenkilometer beschleunigt, so ein Sprecher der Ermittlungsbehörde. Die Frau soll bereits durch die Kollision zu Tode gekommen sein, nicht durch die Hiebe mit Axt und Beil.

Angeklagter gilt als voll schuldfähig

Der 34-Jährige, der deutscher Staatsangehöriger ist, gilt nach Einschätzung eines Gutachters als voll schuldfähig. Bei der Befragung des Experten hatte der 34-Jährige die Tat laut Staatsanwaltschaft eingeräumt. Zuvor habe der Mann zu den Vorwürfen geschwiegen.

Das Landgericht hat bislang sechs Verhandlungstage bis Anfang Juni geplant. Wegen der Corona-Pandemie gibt es für die Öffentlichkeit nur eine beschränkte Zahl von Zuschauerplätzen.