Die Polizei in Pirmasens hat am Samstag einen Autofahrer verwarnt, der sein Auto samt Anhänger auf abenteuerliche Art beladen hatte. Von der Windschutzscheibe des Wagens aus gemessen ragten mehrere etwa acht Meter lange Kunststoffteile durch den geöffneten Kofferraum bis zum Ende des Anhängers. Da die Teile mit Spanngurten am Anhänger befestigt waren, sei eine Kurvenfahrt nur schwer möglich gewesen, teilt die Polizei mit. Glück hatte der Fahrer, dass die Kontrolle direkt bei seinem Zuhause stattfand und die Fahrt somit beendet war.